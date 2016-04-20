Поляк Бальчун стал главой "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины назначил отобранного по результатам конкурса экс-руководителя Польских железных дорог Войцеха Бальчуна на должность главы правления Публичного акционерного общества «Укрзализныця».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято единогласно на заседании правительства сегодня, 20 апреля.

«Входит в список Топ-20 антикризисных менеджеров Польши 2012 года (издание Bloomberg Businessweek Polska в 2012 году включило его в Топ-20 антикризисных менеджеров - УНИАН). Является гражданином Польши, что не является преградой для его назначения», - отметил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя Бальчуна.

В свою очередь, выступая перед членами правительства, Бальчун сказал, что у него есть украинские корни по линии матери и, в случае утверждения его кандидатуры на пост главы "Укрзализныци", пообещал быстро выучить украинский язык.

Он также сообщил, что изменения в "Укрзализныце" должны быть направлены на то, чтобы существенно увеличить доход, что позволит инвестировать в модернизацию подвижного состава и инфраструктуру.

Кроме того, одной из задач при реформировании "Укрзализныци" Бальчун назвал повышение качества сервиса компании и проведение эффективной антикоррупционной политики.

"Коммуникация - это важно, от этого зависит, насколько эффективно я смогу убедить сотрудников компании к изменениям. Моя главная миссия - повысить престижность "Укрзализныци". Сегодня ситуация на украинских железных дорогах очень сложная, одна из проблем - коррупция", - отметил польский реформатор.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля комитет при Минэкономразвития выбрал на должность председателя правления "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна из 31 кандидата, подавшего заявки на участие в конкурсе. Всего в конкурсе участвовало восемь иностранцев.

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Войцех Бальчун родился 19 июня 1970 года. Закончил Силезский университет в Катовицах по специальности политология. Также имеет степень Магистра делового администрирования. Карьеру начал на должности директора по продажам региональной газеты в Катовицах Trybuna Śląska, затем работал в национальной почтовой службе Польши Poczta Polska и банке PKO Bank Polski.

Балчун в 2008-2013 годах был главой правления железнодорожной компании Польши PKP Cargo, которая на тот момент переживала реструктуризацию. Польские СМИ отмечают, что именно Бальчун трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию. Благодаря ему в 2013 году PKP Cargo провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

В апреле 2012 года Бальчуна назначили председателем правления польской авиакомпании LOT. Параллельно занимал должность вице-президента ассоциации работодателей Польши. Кроме того, он лидер и гитарист рок-группы Chemia.