Главой "Укрпочты" стал экс-менеджер аудиторской компании KPMG Смилянский

Кабинет министров Украины назначил экс-сотрудника американского офиса аудиторской компании KPMG Игоря Смилянского, ранее рекомендованного к назначению Номинационным комитетом, главой государственной компании “Укрпочта”.

Соответствующее решение было единогласно принято на первом заседании нового состава правительства в среду.

“Нам нужны самые лучшие для того, чтобы вывести ситуацию из того состояния, в которой она сегодня находится. Нужны самые лучшие во всех сферах государственного управления. Лучшие из лучших должны приходить и получать политическую поддержку”, - прокомментировал назначение премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом Смилянский, присутствовавший на заседании правительства, подчеркнул, что “Укрпочта” имеет большие перспективы улучшения предоставляемых сервисов как для бизнеса, так и для населения.

“Сейчас у нас есть 36 центров сортировки почты. Большие страны имеют 5-6. Украина - красивая и компактная страна. Не существует причин, по которых мы не можем доставлять посылки и письма от 2 до 5 дней”, - сказал он.

Кроме того, новоназначенный глава “Укрпочты” анонсировал планы сотрудничества с поставщиками коммунальных услуг для повышения удобства их оплаты, а также улучшению процедуры получения социальных выплат.

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Как сообщал УНИАН, Номинационный комитет на заседании 7 апреля выбрал Игоря Смилянского на должность руководителя государственной компании “Укрпочта” и рекомендовал его назначение Кабинету министров.

Согласно презентации для Номинационного комитета, Смилянский планирует до конца года создать на базе “Укрпочты” банк, который будет фокусироваться на коммунальных платежах, выплате пенсий, кредитовании населения и факторинге.

Кроме того, планируется экспансия “Укрпочты” в сегмент рынка корпоративных доставок, совместные программы с интернет-магазинами и эффективное обслуживание государственного сектора, а также оптимизация сети отделений и недвижимого имущества.

Игорь Смилянский имеет профессиональный опыт более 17 лет в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, в т.ч. в ведущих мировых консалтинговых компаниях KPMG и Boston Consulting Group. Работал в США, Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень доктора юриспруденции в George Washington University Law School.