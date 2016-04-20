В России озвучили стоимость строительства Керченского моста

"Стройгазмонтаж" скандального олигарха Аркадия Ротенберга отчитался перед Росавтодором о выполнении проектных и изыскательских работ по контракту на строительство Керченского моста из России в оккупированный Крым, сообщает РБК со ссылкой на портал госзакупок РФ.

Согласно документу, только проект моста обошелся России в 50 миллионов долларов. Росавтодор принял работы у подрядчика 31 марта, спустя почти полтора месяца после того, как проект получил положительное заключение российской Главгосэкспертизы.

Деньги за проект "Стройгазмонтаж" получил еще в 2015 году в качестве аванса. Тогда российские власти перечислили подрядчику 745 миллионов долларов. Весь проект стоит 3,48 миллиарда долларов. В 2016 году планируется потратить 1 миллиард долларов, в 2017-м - 910 миллионов долларов, в 2018 году - 620 миллионов долларов и 200 миллионов долларов в 2019-м.

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Отмечается, что проектная протяженность моста составит 19 километров. Автомобильная дорога будет четырехполосной с максимальной скоростью движения - 120 км/ч. Пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная скорость движения по двухпутной железной дороге составит 160 км/ч.