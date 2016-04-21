Volkswagen и власти США достигли соглашения по "дизельному скандалу" - СМИ

Как сообщает Die Welt со ссылкой на близкие к ситуации источники, Volkswagen выплатит покупателям своих машин в США по $5 тыс. в качестве компенсации за ущерб, передает kommersant.ru. "Вне зависимости от этой суммы Volkswagen должен будет оплатить доработку (программного обеспечения) в каждом автомобиле", - уточнил один из источников. Отмечается, что все нужные документы по мировому соглашению будут представлены ответственному за это дело судье Чарльзу Брейеру сегодня в районе полудня по местному времени.

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Ранее Reuters сообщило, что Volkswagen собирается увеличить сумму, зарезервированную на выплаты, связанные с дизельгейтом, - по данным источников агентства, она вырастет с нынешних 6,7 млрд евро до двузначной суммы в миллиардах евро.

19 апреля немецкая газета Handelsblatt опубликовала статью о том, что скрывающее выбросы програмное обеспечение было разработано в дочерней компании Volkswagen Audi еще в 1999 году, но использовать его Volkswagen начал только в 2005 году.