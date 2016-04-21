В Одессе презентовали проект скоростного трамвая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Южный курьер".

Как отмечается, запуск трамвая даст возможность доехать с поселка Котовского или жилмассива Таирова до центра города за 20-30 минут, а через весь город - за 40-50 минут.

По данным издания, после запуска скоростного маршрута, который может состояться уже осенью 2016 года, трамвай может стать лидером в сфере пассажирских перевозок в Одессе. Как отмечается, время поездки из одного конца Одессы в другой сократится вдвое, а общий пассажиропоток городского электротранспорта может увеличиться на треть - с 33 миллионов человек в год до свыше 43 миллионов.

В материале подчеркивается, что вопрос финансирования для создания линии скоростного трамвая может быть решен поэтапно. В максимально бюджетном варианте город тратит до восьми миллионов гривен только на развязку у Пересыпского моста и ремонт путей на Тираспольской площади, после чего сквозной маршрут запускается на базе имеющихся путей и подвижного состава, а любой из вариантов с дорогостоящей заменой путей на половине улицы Преображенской и по линии от Пересыпского моста до поселка Котовского город самостоятельно "осилить" не сможет.

При этом выходом из ситуации в издании называют целевой кредит Европейского банка реконструкции и развития. По данным в публикации, поворотной точкой в вероятности финансирования проекта стало подписание другого договора о кредите ЕБРР мэром Одессы Геннадием Трухановым, банкиром ЕБРР, руководителем инфраструктурного сектора в Украине Марком Магалецким и директором КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрием Жеманом.

Этот договор, предусматривающий выделение Одессе кредита на покупку 45 новых троллейбусов, сейчас находится в рабочем процессе выполнения и может стать началом кардинального обновления городского электротранспорта в целом - успех "троллейбусного" кредита повлечет за собой выделение кредита и на трамвай, говорится в публикации.

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