Автоматизированная фиксация нарушений ПДД заработает не раньше осени - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

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"В разработке находится постановление, которое должно упорядочить механизм и оргмоменты, как будет работать эта система. Есть немало вариантов, как она будет работать, начиная с того, что все должно организовать государство, заканчивая государственно-частным партнерством. Сейчас Нацполиция и МВД дает наработки, которые впоследствии будут направлены в правительство, которое примет решение, и только тогда мы увидим результат", - заявил Криклий.

Также он добавил, что соответствующий проект постановления будет внесен на рассмотрение правительства "до осени".

Как сообщалось, внедрение автоматической фиксации нарушений ПДД анонсировали еще на ноябрь прошлого года вместе с началом работы Национальной полиции, однако сегодня эта система не создана.

Предполагалось, что в одном только Киеве будет работать около 1 тыс. видеокамер на перекрестках, автомагистралях и аварийных участках дорог.