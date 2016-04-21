Объявлен новый победитель конкурса по освобождению украинцев от "мобильного рабства"

Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) пересмотрело результаты тендера по внедрению услуги переноса номера при смене оператора (MNP), как того требовало решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 18 марта, и выбрало победителем IT-компанию «Эс Ай Центр», предложившую цену в 39,6 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Комитета по конкурсным торгам УГЦР Вадим Гулько в ходе заседания Комитета по конкурсным торгам по закупке услуги внедрения MNP в Украине.

Соответствующее решение единогласно поддержали 10 из 11 членов комитета.

«После того, как УГЦР исполнил решение Антимонопольного комитета Украины от 18 марта 2016 года, к повторным конкурсным торгам по приобретению услуги на внедрение MNP была допущена компания-жалобщик, которая указала нулевую стоимость технической поддержки системы MNP и за счет этого получила преимущество перед другими участниками. Собственно, это и стало решающим фактором в определении победителя», - сказал Гулько.

При этом предложения двух компаний – «Украинский специальные системы» и Huawei были отклонены и не допущены к оценке.

Как сообщили в ходе заседания члены комитета конкурсных торгов, данные компании не предъявили УГЦР необходимые документы, подтверждающие их участие в подобных проектах, доказательства успешного внедрения ими услуги MNP в других странах, демонстрационные версии будущей услуги MNP, а также ряд других необходимых документов.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания, собственник «Эс Ай Центра» Дмитрий Зарахович сообщил, что компания полноценно готова к запуску услуги MNP, и в случае подписания контракта с УГЦР, если другие участники тендера не станут обжаловать его результаты, - «Эс Ай Центр» сможет запустить услугу через два месяца.

«Если будет подписан контракт, мы сможем запустить систему до того срока, который был указан в тендере, то есть до 30 июня… Решение уже готово. Мы готовы запускаться, со всеми операторами встречаться», - сказал Зарахович.

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Как сообщал УНИАН, 18 марта Антимонопольный комитет Украины признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников.

О начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, Госцентр объявил в сентябре 2015 года.

25 января 2016 года УГЦР объявил победителем компанию «Диалинк» со стартовой ценой 71,8 млн грн, после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

Согласно данным УГЦР, помимо «Диалинк», в торгах приняли участие 5 компаний: Huawei, предложившая цену с НДС 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «ЭС Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4в» - 82,3 млн и «Украинские специальные системы» - 89,3 млн грн.

5 февраля «Эс Ай Центр» в партнерстве с европейской компанией Teletech обратились в Антимонопольный комитет Украины с просьбой пересмотреть результаты торгов, заявляя, что ценовое предложение «Диалинка» завышено почти вдвое.

Как писали «Наші гроші», к фирме «Диалинк» имеет отношение Геннадий Ильин - экс-депутат Киевсовета из президентской фракции «Солидарность», бывший начальник охраны Петра Порошенко.

Сегодня стало известно, что компания «Диалинк», принимавшая участие в тендере по внедрению услуги переноса номера при смене оператора (MNP) со стартовой ценой 71,8 млн грн, заявила о намерении обжаловать результаты торгов, согласно которым победителем стала компания «Эс Ай Центр» с предложением 39,6 млн грн.