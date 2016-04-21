Мининфраструктуры готовит для передачи в концессию морпорт "Октябрьск"

Министерство инфраструктуры Украины планирует реализовать пилотный проект по передаче портовых активов в концессию на базе Специализированного морского порта "Октябрьск".

Об этом сообщила советник министра инфраструктуры Украины Александра Клитина в ходе круглого стола.

По ее словам, в целом министерство планирует сдать в концессию 13 государственных стивидорных компаний, а первым станет порт "Октябрьск".

"Мощности в портах настолько устаревшие, что их нужно менять, и на месте старого терминала строить новый. Пилотным проектом в рамках закона о концессиях, а это уже обсуждено с Минэкономразвития и с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), будет порт "Октябрьск", потому что он не сильно большой, но и не маленький, и полностью находится в госсобственности, что облегчит реализацию этого проекта", - сообщила Клитина.

Она также отметила, что министерство вскоре начнет составлять технико-экономическое обоснование (ТЭО) данного пилотного проекта, что поможет оценить затраты и проанализировать срок окупаемости проекта.

«Мы ждем от Всемирного банка и от ЕБРР получения помощи в виде экспертов на подготовку этого ТЭО и для сопровождения будущего тендера. Уже после порта "Октябрьск" мы планируем концессии других портов, на этом порте мы отработаем все механизмы, посмотрим, что работает, а что нет», - отметила советник главы Мининфраструктуры.

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Как сообщал УНИАН, в январе 2015 года аудиторская компания Deloitte & Touche стала победителем объявленного Фондом государственного имущества Украины конкурса по отбору оценщика целостного имущественного комплекса морского торгового порта "Южный". Решение о сдаче в концессию порта "Южный" было принято еще в начале 2014 года, однако этот процесс затормозился из-за несовершенного украинского коцессионного законодательства.

В этой связи в ноябре 2015 года Фонд государственного имущества Украины сообщал о планах разработать единый закон о концессии.

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлии Ковалив, законопроект о концессии будет подан на рассмотрение в Верховную Раду к сентябрю текущего года.

По ее словам, в настоящее время в Украине существует четыре закона о концессии, однако они несовершенны и поэтому не используются на практике.

22 января Фонд государственного имущества Украины сообщил о намерении в 2016 году подготовить к продаже 13 государственных портовых операторов, находящихся в ведомстве Министерства инфраструктуры, после исключения их из списка не подлежащих приватизации компаний.

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, курирующего морехозяйственный комплекс, стратегическое имущество морских торговых портов Украины необходимо оставить в собственности государства, тогда как остальное имущество может быть передано в концессию либо для приватизации.

В то же время глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что самой эффективной формой управления морскими портами является концессия. По его словам, морские порты - это ликвидная государственная собственность, которую не надо продавать, но можно привлекать профессиональных глобальных операторов на условиях концессии для профессионального управления ею.