Россия вдвое повысила плату за проезд иностранных грузовиков

Правительство РФ увеличило размер сбора с иностранных перевозчиков за проезд по дорогам России с 60 до 120 тысяч рублей в год, соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина страны, передает Прайм.

Также данным документом увеличен размер суточной оплаты за проезд с 385 до 850 рублей. Эти сборы распространяются на автотранспортные средства грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн включительно.

Кроме того, в перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков которых вводятся сборы за проезд по российским дорогам, включены Латвия и Литва.

В пояснительной записке к документу объясняется, что федеральным законом предусмотрено, что в случае введения иностранными государствами сборов с российских перевозчиков за проезд по автодорогам этих стран, на территории России вводятся аналогичные сборы для иностранных перевозчиков.

"В связи с тем, что в Латвии с 1 июля 2014 года введён сбор за использование автомобильных дорог грузовыми автомобилями и их составами с полной массой свыше 3,5 тонны, составляющий от 8 до 11 евро в сутки или от 484 до 925 евро в год (в зависимости от количества осей и уровня выбросов мотора автотранспортного средства), подписанным постановлением Латвия включена в перечень. Также в перечень включена Литва, которая в декабре 2015 года приняла решение о введении сбора за использование её автомобильных дорог", - говорится в пояснительной записке.

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Принятые решения позволят увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд, отмечают в Кабмине РФ.

В перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков которых вводятся сборы за проезд по российским дорогам, также входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Туркменистан, Чехия, Швейцария, Швеция.