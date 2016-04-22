Новый министр инфраструктуры ожидает подписания "открытого неба" с ЕС в июле

Министерство инфраструктуры ожидает, что соглашение о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано в июле 2016 года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе Украинского инфраструктурного форума.

«Ключевым моментом является подписание соглашения об открытом небе с ЕС. В этот раз у нас есть очередная дата от Брюсселя – это июль 2016 года», - сказал министр.

Он отметил, что в случае, если ЕС не подпишет соглашение в июле, Мининфраструктуры будет публично обращать внимание Брюсселя на необходимость придерживаться слова.

«Больше верить я не буду и буду публично обращать внимание ЕС, что слово нужно держать», - подчеркнул Омелян.

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил действующего тогда министра инфраструктуры Андрея Пивоварского подписать соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве («открытом небе»).

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Руководство Мининфраструктуры неоднократно заявило о планах подписать соглашение до конца 2015 года. По словам Пивоварского, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.