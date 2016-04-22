В зоне АТО практически полностью остановлено движение грузовых поездов

Министерство инфраструктуры перевело систему контроля и управления железнодорожными перевозками в зоне антитеррористической операции на подконтрольную Украине территорию, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации.

«По вопросу грузоперевозок: на неподконтрольных территориях со своей стороны мы сделали диспетчерский пункт. Вопрос перенесен в формат Минских переговоров, то есть он будет озвучиваться той стороне. Что происходит там, нам иногда объяснить сложно. Мы знаем о тех проблемах, с которыми сталкиваются юридические лица, зарегистрированные в Украине, там есть неправомерные требования к их работе», - сказал Омелян.

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Он отметил, что Мининфраструктуры решает упомянутую проблему с привлечением Службы безопасности Украины и Антитеррористического центра.

Присутствовавший на встрече представитель крупнейшего в Украине частного металлургического холдинга «Метинвест» сообщил, что из-за отключения диспетчеризации с 20 апреля практически полностью остановлено движение поездов в зоне АТО.