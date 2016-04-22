Омелян обещает украинцам прямые поезда к морю и горам

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил акционерной компании "Укрзализныця" пересмотреть графики движения, а также назначить дополнительные поезда в курортные регионы на летний период.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Одной из первоочередных операционных задач для украинской железной дороги является обеспечение сезонных перевозок граждан к местам отдыха в течение летних месяцев. Исторически несколько регионов оставались без удобных прямых поездов до побережья Черного моря и карпатского региона. Пассажиры были вынуждены ездить с пересадками, - написал министр. - Сегодня дал поручение "Укрзализныце" посмотреть расписание и назначить прямые дополнительные поезда в Николаев и Херсон из Ковеля, Луцка, Ривно, Чернигова, Житомира, Сум и Черновцов. Также устроить прямую связь между Запорожьем и Ивано-Франковском и Ворохтой, между Ужгородом и Херсоном".

Читайте такжеПоляк Бальчун стал главой "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к майским праздникам назначила 22 дополнительных поезда.