Мининфраструктуры готово возобновить ж/д сообщение с Мариуполем
16:08, 22 апреля 2016Транспорт/Связь
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Главным условием возобновления железнодорожное сообщение с Мариуполем назвали безопасность движения поездов.
Мининфраструктуры готово возобновить ж/д сообщение с Мариуполем / Фото УНИАН
Министерство инфраструктуры Украины заявляет о готовности возобновить железнодорожное сообщение с Мариуполем в случае, если Антитеррористический центр Украины даст соответствующее разрешение, подтвердив тем самым отсутствие угрозы безопасности движению поездов.
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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"Я думаю, что железнодорожное сообщение с Мариуполем должно быть. Если нам Антитеррористический центр даст добро, то мы готовы запустить поезда по этому маршруту", - сказал министр.
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