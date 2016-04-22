Мининфраструктуры готово возобновить ж/д сообщение с Мариуполем

Министерство инфраструктуры Украины заявляет о готовности возобновить железнодорожное сообщение с Мариуполем в случае, если Антитеррористический центр Украины даст соответствующее разрешение, подтвердив тем самым отсутствие угрозы безопасности движению поездов.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"Я думаю, что железнодорожное сообщение с Мариуполем должно быть. Если нам Антитеррористический центр даст добро, то мы готовы запустить поезда по этому маршруту", - сказал министр.