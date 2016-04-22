"Шелковый путь": украинский поезд вернулся из Китая пустым

Грузовой экспериментальный поезд по маршруту Шелкового пути 19 апреля прибыл в Ильичевск, сообщает ЛІГА.net.

По данным УЗ, 7 апреля поезд с пустыми контейнерами был отправлен со станции Достык (Казахстанская железная дорога) в обратном направлении и 19 апреля поезд прибыл в Ильичевск.

"Регулярность курсирования контейнерного поезда определяется спросом рынка на такую ​​услугу. На сегодня изучается потенциальный грузопоток, который может быть переориентирован на транспортировку в составе контейнерного поезда и рассматривается вопрос создания регулярного сервиса. Мощности участников проекта позволяют беспрепятственно осуществлять отправку контейнерного поезда, который будет перевозить 1 тысячу тонн груза, еженедельно в каждом направлении", - сообщили в УЗ.

В госкомпании отмечают, что перевозками уже заинтересовались отечественные производители картона, керамической плитки, металлоконструкций, электродов, мебели, кондитерских изделий, мясомолочной продукции, сахара, изделий из глины и стали и др.

"Но компании уже имеют постоянную логистику транспортировки своих товаров в Китай, так же как и китайские производители - продукции в Украину. Пересмотр логистических схем требует определенного времени на согласование. Кроме того, понятны опасения товаропроизводителей по изменению существующих схем транспортировки грузов в трудное для экономики страны время. Но, несмотря на такие преграды, уверенность в результативности начатой ​​работы по реализации проекта. ПАО Укрзализныця активно взаимодействует с грузовладельцами, которые имеют возможность и желание участвовать в таком проекте", - пояснили в УЗ.

Также отмечается, что Укрзализныця разработала график движения такого контейнерного поезда по территории Украины. Средняя скорость его следования, установленная графиком движения поезда по маршруту западные пограничные станции Украины - станция Ильичевск-Паромная составляет около 1150 км в сутки. Так, расстояние в 971 км по маршруту Ильичевск-Паромная - Изов поезд преодолевает за 20 часов, 1068 км по маршруту Ильичевск-Паромная - Ужгород - за 22 часа, 1038 км - по маршруту Ильичевск-Паромная - Чоп за 21,5 часа.

В УЗ сообщили, что установленные льготные тарифные условия курсирования поезда по территории Украины, являются наиболее конкурентным по сравнению с тарифными условиями, установленными другими участниками проекта.

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Напомним, украинский контейнерный поезд Ильичевск-Китай, отправленный в обход России в рамках проекта Новый шелковый путь, не выходит на обратный маршрут из КНР из-за отсутствия клиентов.

15 января из Ильичевска отправился в тестовый рейс контейнерный поезд по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай (через Каспий и Черное море). Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию и далее - в Европу.

Министерство инфраструктуры Украины отмечало, что новый Шелковый путь - это альтернатива, которая позволит направить грузопотоки в восточном направлении в обход территории России. Этот маршрут включает в себя паромные переправы Черного и Каспийского морей (Ильичевск - Батуми и Алят - Актау-Порт) и должен стать конкурентным в сравнении с традиционным сухопутным маршрутом.