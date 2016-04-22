Идею строительства бетонных дорог в Украине отложили на неопределенный срок – нет средств

"Мы всячески пропагандировали идею строительства бетонных дорог, но из-за отсутствия финансирования она пока не реализована. Но я верю,что дороги юга и востока Украины должны быть бетонными, так как другого шанса для содержания этих дорог в нормальном состоянии нет, учитывая существующий перегруз на дорогах в этих регионах", - сказал Омелян.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2015 года Министерство инфраструктуры Украины сообщало о переговорах с Одесской областной государственной администрацией о возможности запуска в регионе первого проекта строительства новых бетонных дорог.

До этого реализацию пилотного проекта по строительству бетонной дороги министерство планировало начать на участке автодороги Херсон – Николаев – Кировоград, а также на подходах к морским торговым портам Украины.

Еще в конце февраля 2015 года Министерство инфраструктуры Украины предложило с целью экономии средств изучить вопрос строительства бетонных дорог, так как в строительстве асфальтовых дорог более 70% занимают импортные составляющие. Кроме того, по оценкам министерства, бетонные дороги имеют больший срок эксплуатации и их строительство позволит изменить структуру расходов в сторону украинского производителя.

Некоторые эксперты, комментируя инициативу руководства министерства, отмечали, что замена асфальтового дорожного покрытия бетонным в качестве временной меры по ремонту дорог в стране является недопустимой для украинских городов.

По данным Федерации работодателей транспорта Украины, бетонные дороги в США составляют 60% всех автомагистралей, в Европе – примерно 40%, тогда как в Украине всего 1%, в частности на Ковельской трассе (Варшавка).