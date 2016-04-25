Гройсман обещает выделить на украинские дороги 19 миллиардов гривень

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы приблизились к решению вопроса масштабного текущего ремонта и строительства украинских дорог. Концентрируем около 18-19 млрд грн, чтобы по всей стране максимально выйти к этой работе", - сказал премьер. И добавил, что "все процедуры, которые мы делаем сегодня, еще займут несколько месяцев, поскольку время было упущено".

Читайте такжеИдею строительства бетонных дорог в Украине отложили на неопределенный срок – нет средств

Как сообщал УНИАН, ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что в текущем году правительство планирует отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны. На эти цели Мининфраструктуры рассчитывало в текущем году направить 20 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В госбюджете Украины на 2016 год предусмотрено увеличение финансирование на развитие и содержание дорог в два раза по сравнению с 2015 годом - до 6,57 млрд грн.