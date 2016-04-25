Омелян хочет доплачивать иностранным лоукостам за выход на украинский рынок

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает программу стимулирования выхода на украинский рынок авиаперевозок бюджетных авиакомпаний, которая предусматривает доплаты перевозчикам или предоставление других преференций.

Об этом сообщил глава министерства Владимир Омелян в ходе встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в Киеве.

"Мы разрабатываем программу доплат лоукостам или, возможно, предоставления им особых преференций, чтобы они заходили на украинский рынок. Мы работаем над этим с городами, в частности со Львовом", - сообщил Омелян.

В то же время, по словам министра, проведенные с европейскими бюджетными авиаперевозчиками переговоры показали, что они не готовы выходить на украинский рынок, пока Украина не подпишет соглашение от "открытом небе" с Евросоюзом.

"Мы провели ряд переговоров с европейскими авиакомпаниями, приглашали их в Украину. Они сказали четко, что пока нет соглашения о едином небе между Украиной и ЕС, они заходить не будут. Потом у нас есть еще одна проблема - политика Нацбанка. Честно говоря, я не понимаю, что я как инвестор, имея деньги, инвестировал бы в Украину и эти деньги потом не смог бы вывезти как свою прибыль. Эта ситуация парадоксальная", - подчеркнул министр.

Читайте такжеОмелян обещает украинцам прямые поезда к морю и горам

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2016 года Кабинет министров утвердил Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года, на выполнение которой планируется выделить 8,7 млрд грн.

В частности, в программе предусматривается увеличение доли авиационных перевозчиков, работающих по модели "лоукост", до 30% общего объема украинского авиарынка.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что ожидает подписания соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом в июле 2016 года.

Руководство Мининфраструктуры неоднократно заявляло о планах подписать данное соглашение до конца 2015 года. По информации Мининфраструктуры, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.