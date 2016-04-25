Завтра в Днепропетровске перекроют центр

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17:56, 25 апреля 2016Транспорт/Связь
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Завтра, 26 апреля в 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет панихида по погибшим и умершим в результате Чернобыльской катастрофы.
Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает 056.ua.
С 11:30 по маршруту: Свято-Троицкий кафедральный собор - пл. Троицкая (Красная) - ул. Короленко - ул. Староказацкая (Комсомольская) - сквер Героев (памятник "Чернобыльский звон") состоится крестный ход. На время хода будет ограничено движение транспорта.
В 12:00 - возложение цветов к памятнику "Чернобыльский звон". Участники мероприятия почтут минутой молчания и отдадут память и уважение героям-спасителям.
Отметим, 26 апреля 2016 года отмечается 30-я годовщина Чернобыльской катастрофы.
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