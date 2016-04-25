Украинцы за квартал купили 75 электромобилей

Доля электромобилей на украинском авторынке в январе-марте 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла в два раза - до 0,6%.

Согласно сообщению ассоциации «Укравтопром», за три месяца текущего года в Украине было продано 75 электромобилей.

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Тем не менее наиболее популярными у украинцев остаются автомобили с бензиновыми двигателями. По данным ассоциации, таких автомобилей с начала года было продано 7 058 единиц, или 57,4% от общего количества первичных регистраций новых легковых авто. По сравнению с первым кварталом прошлого года доля бензиновых машин на рынке уменьшилась на 0,1 п. п. Автомобили с дизельными двигателями заняли 34,2% рынка с общим объемом продаж 4 199 единиц, продемонстрировав снижение своей рыночной доли по сравнению с прошлым годом на 0,7 п. п.

Еще 7,4%, или 912 шт., в общем объеме украинского авторынка занимают авто, на которых установлено газобаллонное оборудование. Рыночная доля этих автомобилей увеличилась относительно І квартала 2015 года на 0,6 п. п.

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Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2016 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 58% - до 12 286 единиц.

По итогам 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились вдвое - до 46,6 тыс. штук. По прогнозам экспертов, продажи легковых авто в 2016 году вырастут на четверть и составят около 60 тыс. штук.