"Укртелеком" Ахметова за квартал заработал около 100 миллионов гривень

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» в январе-марте 2016 года получил около 100 млн грн чистой прибыли против 165,5 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2015 года, сообщил на пресс-конференции директор компании Юрий Курмаз, представляя данные финансовой отчетности.

По его данным, общий доход оператора за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 2,6% - до 1,712 млрд грн, при этом доход от предоставления телекоммуникационных услуг сократился на 1,3% - до 1,565 млрд грн. В частности, доходы от предоставления доступа к сети Интернет и передачи данных за отчетный период выросли на 17% и составили 368 млн грн.

Кроме того, Курмаз отметил, что показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) вырос на 12% - до 500 млн грн, а маржа EBITDA увеличилась на 2,5 п.п. - до 29%.

Он также сообщил, что объем капитальных инвестиций, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании, в первом квартале 2016 года вырос на 65% - до 56 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным неаудированной отчетности, в 2015 году «Укртелеком» увеличил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом на 3,4% - до 445 млн грн. При этом выручка компании в прошлом году выросла на 9% - до 6,773 млрд грн.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет (более 1,6 млн пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).