В пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стоят более 700 автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, на украинско-польской границе в пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области образовалась очередь из 120 автомобилей.

Во Львовской области очереди зафиксированы в пунктах пропуска «Угринов» (180 автомобилей), "Рава-Русская" (250 автомобилей), «Краковец» (50 автомобилей), «Смильница» (40 легковых автомобилей).

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На украинско-румынской границе в пункте пропуска «Дьяково» Закарпатской области в очереди стоят 70 грузовых автомобилей.

На границе с Румынией в пункте пропуска «Порубное» Черновицкой области образовалась очередь из 30 грузовых автомобилей.