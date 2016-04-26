Lufthansa может отменить рейсы из-за забастовок в немецких аэропортах

Авиакомпания Lufthansa предупредила о возможных задержках и отмене рейсов. Это связано с забастовкой сотрудников немецких аэропортов.

«Во вторник и среду можно ожидать задержек и отмены рейсов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте авиакомпании, передает "Коммерсантъ".

26 апреля состоится забастовка в аэропорту Бремена, 27 апреля — в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна, Бонна и Дортмунда. Об этом объявило объединение профсоюзов.

Напомним, в конце прошлого года в Германии прошла забастовка бортпроводников. Тогда авиакомпании Lufthansa пришлось отменить почти 300 рейсов.