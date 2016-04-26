На Винничине планируется потратить на ремонт коммунальных дорог 200 миллионов гривень

Об этом сообщает первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Гыжко.

В настоящее время в органах местного самоуправления в наличии 200 изготовленных проектно-сметных документаций на общую сумму 196,6 млн грн. Кроме того, на текущий год, службе автомобильных дорог доведен план финансирования в объеме 208,4 млн грн. Фактически, с начала года на эксплуатационное содержание израсходовано 37,1 млн грн и ликвидированоям 11,7 тыс. квадратных метров.

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По его словам, сейчас ведутся подготовительные работы по передаче почти 7 тыс. км автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых расположено около 516 мостовых сооружений и 4523 водопропускных труб, в сферу управления областной государственной администрации. Сейчас завершена работа по инвентаризации активов и обязательств ГП „Винницкий облавтодор“ и его филиалов.