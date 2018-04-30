Рок-н-ролл в "Укрзализныце"

«Очки от Prada и пиджак от Armani Gajer Бальчун сменил на кожаные штаны и порванную футболку. Отрастил волосы, записал видео с голыми женщинами. Бывший президент PKP Cargo стал противоречивым. Из-за полуобнаженных тел и клипа "fuckshack" его цензурировал YouTube». Вот так УНИАН охарактеризовал Войцеха Бальчуна, назначенного правительством главой «Укрзализныци», польский журналист Томаш Мольга, который неоднократно писал о нем статьи.

45-летний Войцех Бальчун действительно неординарная личность. Изрисованный татуировками и обладающий длинной и вьющейся шевелюрой, он сегодня больше известен как рокер и основатель группы Chemia. Она очень популярна в Польше, так как заслужила репутацию самой отвязной команды. Особое внимание приковано к клипам группы, в которых довольно часто красуются полуобнаженные девушки. Откровенность и похотливость музыкальных композиций зашкаливает, поэтому некоторые из них даже удаляли с YouTube из-за развратных сцен.

Но все это вовсе не смутило авторитетных членов Номинационного комитета при Минэкономразвития, которые рекомендовали украинскому правительству назначить Бальчуна на пост главы «Укрзализныцы» - крупнейшей отечественной госкомпании. Надо сказать, что Войцех одержал победу в открытом кадровом конкурсе, оставив далеко позади 31 кандидата, из которых 8 - иностранцы.

Дело в том, что Бальчун может похвастаться не только достижениями на музыкальном поприще, но и гордым званием успешного антикризисного менеджера по версии Bloomberg Businessweek Polska. Именно он сделал невозможное - превратил почти обанкротившегося государственного перевозчика Польши в процветающую компанию. Впрочем, это далеко не весь послужной список польского реформатора.

Неудивительно, что новое правительство Владимир Гройсмана согласилось с результатами конкурса и утвердило Бальчуна в должности главного железнодорожника Украины.

Польский Вакарчук

«Войцех - молодой, но суперуспешный руководитель самых крупных польских предприятий…Успешный человек - успешен во всем. Это - польский Слава Вакарчук, он является лидером самой успешной рок-группы в Польше», - так охарактеризовал его экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, подводя итоги апрельского конкурсного отбора.

Бальчун имеет высшее политологическое образование, а также степень МВА по менеджменту. Карьеру начал с должности директора по продажам региональной польской газеты, затем работал в национальной почтовой службе Польши, главном государственном банке страны.

Однако настоящий успех к нему пришел в 2008-2013 годах. Возглавляя правление на тот момент переживающей реструктуризацию компании PKP Cargo, он сумел превратить почти обанкротившегося государственного перевозчика в прибыльную компанию. Результат налицо: благодаря ему в 2013 году PKP Cargo провела IPO на Варшавской фондовой бирже. Сейчас компания является вторым после немецкого железнодорожного гиганта Deutsche Bahn грузовым ж/д перевозчиком в Европе.

Польские СМИ называют одной из причин оздоровления компании именно умение Бальчуна общаться с профсоюзами. Он лично объезжал региональные отделения и убеждал сотрудников, что единственным вариантом выжить для перевозчика является болезненная реструктуризация, в результате которой придется уволить часть работников.

И результат не заставил себя ждать: на момент прихода Бальчуна в PKP Cargo работало 44 тысячи человек, после реструктуризации - 25 тысяч. Безусловно, профсоюзы поначалу протестовали против такого масштабного сокращения, но в конце концов согласились с позицией Бальчуна. По всей видимости, сценический талант очень пригодился в переговорах с железнодорожниками.

«Во время переговоров с профсоюзами он предлагал по 50 тысяч злотых для добровольного ухода сотрудников. Люди сами увольнялись... Президенты угольных компаний с завистью наблюдали, как программа сокращения рабочих мест проходит без протестов и горящих шин. Это была прелюдия, чтобы подготовить компанию к приватизации и IPO», - рассказал УНИАН польский журналист Томаш Мольга.

С 2012 года и до назначения руководителем «Укрзализныци» Войцех возглавлял набсовет польских авиалиний «LOT», где также занимался реструктуризацией и спасением предприятия.

В 2013 году Бальчун ушел из PKP Cargo, заявив, что ищет новые вызовы. Таковым стало увлечение музыкой, которое вскоре переросло в успешный музыкальный проект под названием Chemia, ставшим очень популярным в Польше.

В апреле этого года коллектив Chemia закончил гастрольный тур, а сам Бальчун пообещал поклонникам своего творчества, что, несмотря на победу в кадровом конкурсе на пост главы «Укрзализныци», намерен работать на два фронта.

«Я отрицаю опасения, что Chemia пострадает из-за моей новой должности. Мы движемся вперед, и наша любовь к музыке остается непоколебимой. Держитесь крепче, а я буду бороться изо всех сил на двух фронтах!», – написал поляк на своей странице в сети Facebook.

Новые вызовы

Что же ждет нового руководителя украинской госкомпании? Практически на 100% изношенный подвижной состав и ж/д инфраструктура, около миллиарда чистого убытка за прошлый год, незаконченные переговоры с кредиторами по внутреннему долгу и прочий вагон проблем.

Чтобы понять истинное положение вещей и то, чем живет сегодня «Укрзализныця», менеджер анонсировал первоочередное проведение аудита для определения дальнейшего вектора развития компании.

Еще одними из приоритетных задач при реформировании «Укрзализныци» Бальчун назвал повышение качества сервиса компании и эффективную антикоррупционную политику.

«Моя главная миссия - повысить престижность «Укрзализныци». Сегодня ситуация на украинских железных дорогах очень сложная, одна из проблем – коррупция», - отметил польский реформатор, выступая на заседании Кабмина.

Понимая, что испытывающая острую нехватку финансовых средств «Укрзализныця» сейчас только начинает проходить болезненный путь к оздоровлению, польский управленец поставил перед собой амбициозную цель - повысить доходность компании до 2020 года.

«Я хотел бы, чтобы в 2020 году «Укрзализныця» улучшила свои финансовые результаты и стала прибыльной, стала компанией, которая начнет большой процесс модернизации инфраструктуры и подвижного состава, чтобы она сумела использовать стратегическое расположение Украины с точки зрения транспортных коридоров и доступа к портам Черного моря, а также границы с ЕС», - заявил Бальчун.

Приступить к непосредственному выполнению своих новых обязанностей поляк сможет после 15 мая.

«Человек должен дома уволиться, уладить свои дела. Сказал - до 15 мая», - сообщил в комментарии УНИАН министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Кстати, транспортное ведомство возлагает большие надежды на Бальчуна.

«Он понимает, насколько сложная задача перед ним стоит... Я пошутил и спросил у него, какую пластинку он запишет, когда проведет успешную реформу «Укрзализныци», - сказал Омелян.

Стоит отметить, что украинское экспертное сообщество с радостью восприняло новость о назначении успешного управленца из Польши.

Так, финансовый эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что эта новость позитивно отобразится на взаимоотношениях «Укрзализныци» и ее кредиторов.

«Нас ждет рок-н-ролл в «Укрзализныце». Ее возглавит поляк с прекрасным послужным списком. И да, талантливый человек - талантлив во всем... Держатели еврооблигаций «Укрзализныци» будут рады. А Олег Ляшко скоро будет проклинать поляка, ведь тот, наверное, захочет поднять тарифы для грузоперевозок СКМ (группа СКМ Ахметова приносит «Укрзализныце» около трети дохода – УНИАН). И вряд ли сможет понять, почему это плохо и почему мешает «точкам роста», - написал Фурса на своей странице в Facebook.

Между тем, по мнению экс-заместителя министра инфраструктуры, эксперта по вопросам транспорта Александра Кавы, повторить польский успех в Украине Войцеху будет непросто, так как железные дороги Польши очень сильно отличаются от украинских. В частности, украинская железная дорога входит в десятку крупнейших ж/д дорог мира, а польская - значительно меньше.

Как отметил Кава, польская железная дорога функционирует благодаря субсидиям со стороны государства, достигающим полмиллиарда евро в год, и прямым дотациям ЕС на покупку подвижного состава и модернизацию линий. В то же время, украинская железная дорога никаких субсидий со стороны государства никогда не получала.

«Укрзализныця» всегда была донором украинского госбюджета. Поэтому ключевым вопросом реформы должно стать изменение взаимодействия между железной дорогой и государством. Не знаю, насколько польский опыт будет полезным, но у нас нужно заставить чиновников посмотреть на «Укрзализныцю» не как на дойную корову для бюджета, а как на системообразующее предприятие для экономики страны», - подчеркивает Кава.

По его словам, это назначение никак не повлияет на выделение Украине финпомощи со стороны ЕС и на улучшение транспортного сообщения между Украиной и Польшей.

«Польша получает от ЕС гранты и за эти деньги покупает вагоны и локомотивы, реконструирует железные дороги и строит автобаны. Привлечение помощи от ЕС маловероятно, потому что это регулируется не гражданством руководителя, а нормами Евросоюза, который предполагает подобные проекты только для стран-членов. Что касается перевозок между Украиной и Польшей, то, думаю, это никак не скажется, потому что такие перевозки являются международными и их регулируют исключительно спрос и предложение. Это - полностью конкурентный рынок и на нем нет дотационных перевозок», - подытожил эксперт.

Что ж, провести качественную реформу железнодорожной отрасли – задача не из простых. Удастся ли Бальчуну повторить успех в Украине, покажет время.

Александра Данько (УНИАН)