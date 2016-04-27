Автомобили Chery из первой поставки предоплачены клиентами

Автомобили Chery нового поколения, представители которого всего три недели назад были презентованы в Украине официальным дистрибьютором, компанией "Си Эй Автомотив" (Корпорация УкрАВТО) были положительно восприняты украинскими клиентами и уже находят своих владельцев. Более того, предварительные заявки, оставленные на сайте www.chery.ua и обращения потенциальных покупателей в дилерские центры Chery превзошли все ожидания. В результате, практически все автомобили Chery из первой поставки уже предоплачены и ожидают своих владельцев.

Подобная реакция украинской аудитории была во многом ожидаема. Немало говорилось о том, что эти модели не что иное как новая страница в истории бренда Chery, а Arrizo 3, Arrizo 7 и Tiggo 5 это новый уровень во всем: в качестве материалов, дизайне интерьера и экстерьера, эргономике, оснащенности и конечно же безопасности. И как показала реакция людей, остановивших свой выбор на новых моделях Chery, утверждения о новичках соответствуют действительности. Показательным стала фраза одного из покупателей компактного кросовера Chery Tiggo 5 о том, что между увиденными в салоне моделями и предыдущими представителями модельного ряда автопроизводителя не просто "пропасть", а между ними нет ничего общего.



На этот год у бренда Chery серьезные планы, в числе которых и новые поставки моделей Arrizo 3, Arrizo 7 и Tiggo 5 и сохранение завоеванных по итогу 2015 года позиций. Кроме этого, в самое ближайшее время будет дан старт еще одной новинке модельного ряда – следующему поколению кросовера Tiggo 3, который придет на смену популярной модели предыдущего поколения. Действительно, с момента появления первых автомобилей Chery в Украине прошло уже более 10 лет. За это время и модельный ряд и сам продукт были глубоко переосмыслены. Теперь в новых моделях Chery кроме обновленного лого на фальшрадиаторной решетке ничего не говорит о том, что это автомобиль из Поднебесной. При этом, ценовая политика на новые модели остается таковой, что при выборе, клиенты, ставящие во главу угла техническую оснащенность, а также "качество и количество" автомобиля отдают предпочтение именно новинкам Chery. На данный момент, к примеру, цена компактного седана Chery Arrizo 3 который отлично подойдет на роль первого автомобиля или же как альтернатива повидавшему виды б/у, составляет 301 290 гривень. Тем же, кто предпочитает автомобили, выполненные в сдержанном стиле как снаружи, так и внутри, с высоким уровнем оснащения и качеством материалов, соответствующих автомобилям на класс выше придется по вкусу седан Arrizo 7. Стоимость новинки составляет 368 520 гривень. Если же нужен кросовер с хорошим клиренсом, энергоемкой подвеской, приятными на ощупь материалами интерьера и представляющего собой новую ступень в иерархии автопроизводителя, есть смысл обратить внимание на модель Chery Tiggo 5, которая на данный момент доступна по цене 405 870 гривень.

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СПРАВКА. ООО "Си Эй Автомотив" является официальным дистрибьютором автомобилей CHERY в Украине. Компания работает на рынке с 2006 года. На сегодняшний день в структуру "Си Эй Автомотив" входит 33 авторизованных точки продаж и 37 сервисных станции, которые расположены по всей территории Украины.

Компания Chery воплощает в жизнь дух "упорного труда и инициативы", поставив перед собой цель - производить надежные, экономичные и экологичные автомобили.