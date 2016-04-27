"Топливный скандал" в Mitsubishi: компания 25 лет занижала показатели расхода горючего

Mitsubishi Motors неправильно определяла показатели расхода топлива автомобилей для внутреннего рынка как минимум с 1991 г., сообщила компания. На прошлой неделе она представляла другие данные. Неправильные методики определения расхода топлива использовались с 2002 г. Они коснулись только 625 000 произведенных для местного рынка микролитражных автомобилей. Речь шла о занижении на 5–10% показателя расхода топлива, причем три четверти машин (468 000) Mitsubishi Motors произвела для Nissan. Обе компании временно приостановили продажи всех четырех моделей: Mitsubishi eK Wagon и eK Space, а также Nissan Dayz и Dayz Roox, пишут «Ведомости».

Сколько именно было произведено машин с неправильными показателями – пока не известно, сказал вице-президент Mitsubishi Motors Рюго Накао. «Мне нечего сказать, кроме извинений», – цитирует Bloomberg слова президента Mitsubishi Motors Тетцуро Айкавы.

Он заявил, что не знал о ненадлежащем тестировании машин и не знает, почему сотрудники компании занялись фальсификацией данных о расходе топлива. Расследование продолжается с учетом того, что могут быть выявлены новые нарушения, сказал Айкава. Mitsubishi пока не приняла решения о компенсациях клиентам и ведет об этом переговоры с Nissan, сказал Айкава.

Читайте такжеVolkswagen и власти США достигли соглашения по "дизельному скандалу" - СМИ

Айкава отказался от комментариев, когда его спросили, понадобится ли Mitsubishi финансовая помощь, пишет The Wall Street Journal. На основе данных о затронутых сейчас фальсификациями моделях проблемы могут обойтись Mitsubishi примерно в $382–935 млн, оценивает аналитик Nomura Масатаки Кунужимото. Это включает компенсации клиентам за переплату за бензин и возврат государственных субсидий за экономичность автомобилей, написал аналитик в докладе на прошлой неделе.

Манипуляции с тестами на экономичность двигателей были «очень серьезными», сказал министр транспорта Японии Кеичи Исии. Министерство создаст рабочую группу для предотвращения таких нарушений в будущем. Министерство транспорта Японии заявило во вторник, что Mitsubishi давала ошибочные данные начиная с 1991 г., когда в стране был введен другой метод тестирования на топливную экономичность для местного рынка, пишет Financial Times. Mitsubishi проводила испытания по методике, которая используется в США, объяснила компания. Не ясно, какой из этих двух методов дает лучшие показатели экономичности при столь различных дорожных условиях и общепринятом стиле вождения в двух странах.

Мотивации фальсификаций остаются неясными, пишет Financial Times. Предполагается, что сотрудники находились под сильным давлением для достижения более высоких показателей экономии топлива в условиях жесткой конкуренции на рынке Японии. Показатели экономичности моделей мини-автомобилей пересматривались пять раз в 2011–2013 гг., чтобы быть конкурентоспособными, сказали чиновники. Но даже с учетом этого транспортные средства Mitsubishi показывали более высокий расход топлива, чем машины марок Suzuki и Daihatsu.

Читайте такжеMercedes-Benz вслед за Volkswagen попал в дизельный скандал: в США подали иск на концерн

Скандал уже уничтожил половину капитализации Mitsubishi Motors. Во вторник акции автопроизводителя упали еще на 10%, опустив стоимость компании до 427 млрд иен ($3,85 млрд), сообщил Bloomberg.

Mitsubishi Motors по-прежнему планирует объявить результаты IV квартала в среду, сказал Накао. Компания может сообщить о росте квартальной чистой прибыли на 32% до $230 млн, согласно оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg.