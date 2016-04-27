В шести аэропортах Германии начались забастовки - отменены около 900 рейсов

В Германии начавшиеся забастовки работников наземных служб грозят парализовать или как минимум серьезно осложнить работу шести аэропортов.

Как передает ТАСС, забастовки проходят в среду с раннего утра в воздушных гаванях Бремена, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна, Бонна и Ганновера.

К забастовке призвал профсоюз сферы услуг Verdi. Это объединение добивается повышения зарплаты на 6% и улучшения условий труда для сотрудников наземных служб аэропортов, в частности для тех, кто досматривает багаж, для уборщиков и работников сферы обслуживания.

Из-за стачки отменила почти 900 рейсов крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. Она вынуждена терпеть убытки, по сути, не являясь стороной тарифного спора. В общей сложности забастовка коснется 87 тыс. пассажиров, лишь 40% из запланированных изначально рейсов Lufthansa будут отправлены. С наибольшими сложностями столкнется аэропорт Мюнхена, где будут аннулированы 545 рейсов.

Представитель Lufthansa заявил, что список отмененных рейсов в этот раз публиковаться не будет. "Каждый пассажир, который собирался воспользоваться нашими услугами в среду, может проверить статус своего рейса на нашем сайте", - сказал он.

Следующий раунд переговоров между Verdi и работодателями назначен на 28 и 29 апреля. Глава профсоюза Франк Бсирске открыто заявил, что смысл стачки - оказать давление на другую сторону конфликта. "Надеюсь, что этот сигнал будет понят и что мы придем к пониманию в ходе третьего раунда переговоров в четверг и в пятницу", - сказал он.