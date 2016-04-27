В оккупированном Крыму выносят предупреждения автовладельцам с украинскими номерами

Об этом сообщает пресс-служба оккупационных властей, передает "Крым.Реалии".

Как сообщил так называемый начальник крымского управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России Анатолий Борисенко, создается база таких автовладельцев и по истечении 10 дней они будут привлекаться к ответственности за несвоевременную постановку на учет.

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«На сегодняшний день подразделениями МРЭО Крыма перерегистрировано около 500 тыс. транспортных средств, которые уже вошли в законодательное поле РФ. При этом, по решению, принятом на совместном заседании с прокуратурой, людям, которые не перерегистрировали свои автомобили, выносятся предупреждения», – сказал Анатолий Борисенко.

Собственников транспортных средств из числа граждан, проживающих на территории полуострова, а также юридических лиц, оккупационные власти обязали до 1 апреля 2016 года заменить регистрационные знаки, выданные до 18 марта 2014 года в соответствии с законодательством Украины.

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При этом Россия отказала Крыму в просьбе о продлении срока замены украинских автономеров.