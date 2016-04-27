В Германии власти и автоконцерны договорились о премии покупателям электромобилей

Правительство Германии и представители автомобильной промышленности договорились о выплате премий покупателям электромобилей, пишет DW со ссылкой на общественно-правовую радиостанцию Deutschlandfunk.

Согласно договоренности, при покупке электрокара покупателю может быть возмещена часть его стоимости в размере 4000 евро.

Читайте такжеВ Японии разработан первый в мире электромобиль, который ездит без аккумулятораУточняется, что затраты будут поделены пополам между государством и автопроизводителями. Ранее сообщалось, что общая сумма премий может составить 1,2 миллиарда евро. По поводу деталей договоренности 27 апреля ожидается совместное заявление министра финансов Вольфганга Шойбле, министра экономики Зигмара Габриэля и министра транспорта Александра Добриндта.

В связи с этим проектом в правительстве имелись разногласия. В прошлом дискутировалась возможность покупательской премии в пять тысяч евро для физических лиц и в три тысячи евро для предприятий. Премии также должны были выплачиваться не только покупателям электромобилей, но и гибридов с совмещением двигателя внутреннего сгорания с аккумулятором, что позволяет некоторое время двигаться без обычного топлива.

Ранее в правительстве заявляли, что разрабатывают стратегию строительства электромобилей, включающую создание широкой сети электрозарядных станций и стимулирования перехода на электромобили. Согласно этим планам, к 2020 году на дорогах страны должны появиться не менее одного миллиона электромобилей. Сейчас в ФРГ эксплуатируются менее 50 тысяч таких машин.