"Укрзализныця" намерена сменить руководство четырех ж/д заводов из-за финансовых нарушений

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания намерена сменить руководящий состав четырех ключевых предприятий железнодорожной отрасли в связи с выявленными в ходе проверки многочисленными финансово-хозяйственными злоупотреблениями в их работе.

"Правление ПАО "Укрзализныця" приняло решение осуществить кадровые изменения в руководящем составе четырех частных акционерных обществ в связи с многочисленными злоупотреблениями и нарушениями в работе. Такие изменения необходимы для прозрачной деятельности предприятий и искоренения коррупции в отрасли.

В частности, принято решение сменить руководящий состав Днепропетровского тепловозоремонтного завода, Запорожского электровозоремонтного завода, Гниванского завода спецжелезобетона, Коростенского завода железобетонных шпал", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2015 год, проведенной Департаментом аудита и контроля "Укрзализныци", выявлен ряд серьезных злоупотреблений, наиболее масштабные нарушения - в работе Запорожского электровозоремонтного завода.

Так, завод завершил 2015 год с убытком в размере 18,3 миллиона гривень, однако, несмотря на убыточный финансовый результат, руководство завода на 18,8 миллиона гривень превысило расходы, утвержденные финансовым планом, что является нарушением Хозяйственного кодекса.

"Кроме того, в нарушение законодательства завод самовольно привлек 29,9 миллиона гривень кредитных средств, за пользование которыми уплачено 425 тысяч гривень процентов. Также выявлены случаи значительного завышения стоимости ремонта электровозов в результате выставления счетов за работы, которые не были фактически выполнены. Кроме того, есть факты безосновательного списания материалов на ремонты, нарушений определенных на предприятии процедур при осуществлении закупок товаров, работ и услуг", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что "Укрзализныця" передала все материалы проверок в правоохранительные органы.

В пресс-службе агентству УНИАН уточнили, что сейчас есть решение правления "Укрзализныци" о назначении и.о. руководителей вышеупомянутых предприятий, но еще не подготовлены все соответствующие документы.

Читайте такжеПоляк Бальчун стал главой "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, 27 апреля коллектив Запорожского электровозоремонтного завода объявил бессрочную забастовку в знак протеста против смены руководителя предприятия – Олега Винника (возглавил предприятие летом 2015 года, победив на конкурсе, проводившемся Министерством инфраструктуры). Так, 2 200 работников предприятия пришли на завод, но к работе не приступили.

Причиной тому стало решение правления "Укрзализныци" о смене руководства завода, принятое 26 апреля.

Руководитель завода Винник в качестве причины попыток сместить его с занимаемой должности называет свое обращение в НАБУ по поводу нарушений предыдущего руководства.

В этой связи руководитель завода направил обращение к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой не допустить "незаконной смены руководства предприятия".

В свою очередь "Укрзализныця" обратилась к коллективам указанных предприятий с призывом продолжать работу, отмечая, что целью организаторов таких митингов и протестов на самом деле является отстаивание интересов не трудового коллектива, а бывшего руководства, которое, совершив многочисленные правонарушения, не желает добровольно покидать свой пост.

Запорожский электровозоремонтный завод - государственное предприятие по ремонту электровозов для нужд железных дорог. Основным заказчиком работ и услуг для предприятия является "Укрзализныця".

В настоящее время завод производит ремонт 11 серий подвижного состава.