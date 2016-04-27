"Укрзализныця" намерена сменить руководство четырех ж/д заводов из-за финансовых нарушений
Решено сменить руководство Днепропетровского тепловозоремонтного завода, Запорожского электровозоремонтного завода, Гниванского завода спецжелезобетона, Коростенского завода железобетонных шпал.
Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания намерена сменить руководящий состав четырех ключевых предприятий железнодорожной отрасли в связи с выявленными в ходе проверки многочисленными финансово-хозяйственными злоупотреблениями в их работе.
"Правление ПАО "Укрзализныця" приняло решение осуществить кадровые изменения в руководящем составе четырех частных акционерных обществ в связи с многочисленными злоупотреблениями и нарушениями в работе. Такие изменения необходимы для прозрачной деятельности предприятий и искоренения коррупции в отрасли.
В частности, принято решение сменить руководящий состав Днепропетровского тепловозоремонтного завода, Запорожского электровозоремонтного завода, Гниванского завода спецжелезобетона, Коростенского завода железобетонных шпал", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Согласно сообщению, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2015 год, проведенной Департаментом аудита и контроля "Укрзализныци", выявлен ряд серьезных злоупотреблений, наиболее масштабные нарушения - в работе Запорожского электровозоремонтного завода.
Так, завод завершил 2015 год с убытком в размере 18,3 миллиона гривень, однако, несмотря на убыточный финансовый результат, руководство завода на 18,8 миллиона гривень превысило расходы, утвержденные финансовым планом, что является нарушением Хозяйственного кодекса.
"Кроме того, в нарушение законодательства завод самовольно привлек 29,9 миллиона гривень кредитных средств, за пользование которыми уплачено 425 тысяч гривень процентов. Также выявлены случаи значительного завышения стоимости ремонта электровозов в результате выставления счетов за работы, которые не были фактически выполнены. Кроме того, есть факты безосновательного списания материалов на ремонты, нарушений определенных на предприятии процедур при осуществлении закупок товаров, работ и услуг", - отмечается в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается, что "Укрзализныця" передала все материалы проверок в правоохранительные органы.
В пресс-службе агентству УНИАН уточнили, что сейчас есть решение правления "Укрзализныци" о назначении и.о. руководителей вышеупомянутых предприятий, но еще не подготовлены все соответствующие документы.
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Как сообщал УНИАН, 27 апреля коллектив Запорожского электровозоремонтного завода объявил бессрочную забастовку в знак протеста против смены руководителя предприятия – Олега Винника (возглавил предприятие летом 2015 года, победив на конкурсе, проводившемся Министерством инфраструктуры). Так, 2 200 работников предприятия пришли на завод, но к работе не приступили.
Причиной тому стало решение правления "Укрзализныци" о смене руководства завода, принятое 26 апреля.
Руководитель завода Винник в качестве причины попыток сместить его с занимаемой должности называет свое обращение в НАБУ по поводу нарушений предыдущего руководства.
В этой связи руководитель завода направил обращение к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой не допустить "незаконной смены руководства предприятия".
В свою очередь "Укрзализныця" обратилась к коллективам указанных предприятий с призывом продолжать работу, отмечая, что целью организаторов таких митингов и протестов на самом деле является отстаивание интересов не трудового коллектива, а бывшего руководства, которое, совершив многочисленные правонарушения, не желает добровольно покидать свой пост.
Запорожский электровозоремонтный завод - государственное предприятие по ремонту электровозов для нужд железных дорог. Основным заказчиком работ и услуг для предприятия является "Укрзализныця".
В настоящее время завод производит ремонт 11 серий подвижного состава.