Volvo в следующем году начнет тестировать машины с автопилотом

Шведский концерн Volvo планирует в 2017 году начать испытания автомобилей с автопилотом на дорогах Великобритании, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.

"Автономное вождение является важным шагом вперед с точки зрения безопасности. Чем быстрее на дорогах появятся автономно движущиеся автомобили, тем скорее мы сможем спасать жизни", - сообщил исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон.

Проект называется Drive Me London, в нем будут принимать участие обычные британцы, которые будут ездить по дорогам общего пользования. Планируется, что в начале 2017 года на дороги Великобритании выйдет ограниченное число таких автомобилей с полуавтономным управлением. А в 2018 году предполагается перейти к тестированию сотни уже полностью автономно движущихся автомобилей.

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Независимое исследование показало, что использование автомобилей с автопилотом может сократить число несчастных случаев на дорогах, так как до 90% аварий происходят из-за ошибки водителя, отмечается в сообщении Volvo. Кроме того, такие машины из-за автоматического регулирования скорости могут внести свой вклад в сокращение пробок на дорогах и, соответственно, в сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Производители предсказывают выход на рынок автомобилей с автопилотом, который полностью сможет заменить водителя на определенных участках дорог, примерно в 2021 году, отметил глава исследовательского центра Thatcham Research Питер Шоу, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетебурге. С 2010 года компания принадлежит китайской Geely Holding.