Ярославский инвестирует в ХТЗ, потому что получил политические гарантии - Погребинский

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, сейчас очень удачное время для приобретений.

«Чрезвычайно сильно обвалился рынок слияний и поглощений. Цены на украинские активы чрезвычайно низкие. Ярославский в свое время продал активы и «ушел в кэш». Сейчас инфляция все съедает. Надо приобретать активы. Во что вкладывать? В первую очередь – в предприятия реального сектора экономики».

В свою очередь политологи полагают, что Ярославский не решился бы на столь мощную инвестицию без политических договоренностей с руководством страны, так как в последнее время ХТЗ не раз оказывался в эпицентре попыток рейдерского захвата.

«О Ярославском не было слышно с тех пор, как он продал свои активы. И ни в каких разборках между олигархами все это время замечен не был. Завод производит сегодня и военную продукцию. На мой взгляд, то, что Ярославский вложил большие инвестиции в этот объект, может свидетельствовать о том, что у него есть определенные договоренности с Порошенко, Гройсманом о том, что ему будут содействовать в развитии предприятия. Там было сокращение рабочих. И если Ярославский решился на такую инвестицию, значит он получил какие-то гарантии», - говорит Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Точку зрения Михаила Погребинского разделяет и Александр Гончаров.

«Я считаю абсолютно правильным решением Ярославского войти в ХТЗ. Он сильный человек, который успешно развивал бизнес при любой власти. И выходил с самых невероятно трудных ситуаций в плюсе.», - предположил эксперт.