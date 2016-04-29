На Луганщине хотят построить железную дорогу в обход оккупированных территорий

Стоимость строительства новой железнодорожной ветки Белокуракино – Сватово в Луганской области протяженностью около 45 км составит ориентировочно 433 млн грн, сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на ее главу Георгия Туку.

"Луганская область имеет две параллельные колеи, одна из которых лишь частично проходит по линии региона, другая – одним концом упирается в территорию Российской Федерации, а другим – в территорию, не подконтрольную украинскому правительству. Таким образом, вторая колея не используется... Новая ветка позволит соединить две линии, которые сейчас между собой не связаны. Речь идет о строительстве железной дороги по маршруту Белокуракино – Сватово. Приблизительное расстояние – 45 км. По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость составит 433 млн грн", – цитирует Туку пресс-служба.

Согласно сообщению, к главе Луганской областной военно-гражданской администрации неоднократно поступали жалобы на проблемы с перевозками от жителей севера Луганской области, в частности, от владельцев фермерских хозяйств и представителей крупного бизнеса, но только после того как "Укрзализныця" приняла решение о переносе пункта управления Донецкой железной дорогой на подконтрольную территорию, была достигнута договоренность о начале строительства вышеупомянутой железнодорожной ветки.

Читайте такжеМининфраструктуры готово возобновить ж/д сообщение с Мариуполем

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года "Укрзализныця" обратилась к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой сохранить ж/д сообщение с Донбассом.

В частности, "Укрзализныця" предложила закрыть доступ с неподконтрольных территорий к автоматизированным системам управления железнодорожным движением, а перевозки из зоны АТО осуществлять под контролем силовиков, при этом оплату за перевозку проводить исключительно на территории, подконтрольной Украине.

Вместо Донецкой железной дороги был создан одноименный региональный филиал "Укрзализныци", расположенный на подконтрольной Украине территории Донбасса в Красном Лимане.

Ранее представители промышленных компаний обратились к властям с призывом сохранить грузоперевозки из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, заявляя, что в противном случае это чревато потерями рабочих мест и источников пополнения госбюджета.

В свою очередь СНБО сообщил, что не обращался в Кабинет министров с требованием прекратить железнодорожное сообщение с неподконтрольными восточными территориями.

Единственным условием сохранения ж/д перевозок, выдвинутым к Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце", был перенос управления железной дорогой на контролируемую территорию, чтобы исключить несанкционированный доступ к единой диспетчерской системе Украины.

22 апреля Министерство инфраструктуры сообщило о переводе системы контроля и управления железнодорожными перевозками в зоне антитеррористической операции на подконтрольную Украине территорию.