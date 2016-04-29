Мировые продажи смартфонов упали впервые за всю историю наблюдений

Объем поставок смартфонов упал в первом квартале 2016 года на три процента по сравнению с тем же кварталом 2015 года. Объем поставок, как пишет Financial Times, снизился до 334,6 миллиона единиц.

Ранее спад поставок смартфонов не наблюдался ни разу за всю историю наблюдений за этим рынком, которые ведутся с 1996 года.

Согласно отчету компании Strategy Analystics, лидером рынка остается Samsung с 79 миллионами поставленных смартфонов (падение на 3,7 миллиона по сравнению с прошлым годом), Apple занимает второе место с 51,2 миллионами поставок (снижение на 10 миллионов).

На третьем месте находится Huawei с 28,3 миллиона смартфонов. Huawei, напротив, увеличила объемы производства смартфонов почти на 10 миллионов единиц, передает Meduza.

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Компания Apple ранее отчиталась о первом с 2003 года снижении квартальной выручки в связи со значительным падением продаж своей продукции — в первую очередь смартфонов iPhone.