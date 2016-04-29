Дорогу Броды-Червоноград планируют отремонтировать к осени
В четверг, 28 апреля, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка осмотрел ремонтные работы на дороге Броды-Червоноград, в частности на участке Радехов-Червоноград. Также руководитель области ознакомился с новейшей дорожной техникой, с помощью которой осуществляют ремонт пути.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
«В 2016 году дорога Радехов-Червоноград вошла в перечень дорог, которые мы будем ремонтировать за средства от перевыполнения таможенных платежей, – отметил Олег Синютка. – На отрезке, протяженностью 33 километра, планируем укрепить основу и проложить два слоя асфальта. Надеемся, к осени этого года ремонтные работы будут завершены».
Как отметил начальник Службы автомобильных дорог Львовщины Руслан Кандибор, отрезок пути, на котором начали ремонтные работы, является крайне важным. Он соединяет г. Червоноград с автомагистралью Киев-Чоп.
Общая стоимость ремонта дороги, по словам Олега Синютки, – 230 млн грн. А исполнителем ремонтных работ является компания «Автомагистраль-Юг».