Дорогу Броды-Червоноград планируют отремонтировать к осени

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

«В 2016 году дорога Радехов-Червоноград вошла в перечень дорог, которые мы будем ремонтировать за средства от перевыполнения таможенных платежей, – отметил Олег Синютка. – На отрезке, протяженностью 33 километра, планируем укрепить основу и проложить два слоя асфальта. Надеемся, к осени этого года ремонтные работы будут завершены».

Как отметил начальник Службы автомобильных дорог Львовщины Руслан Кандибор, отрезок пути, на котором начали ремонтные работы, является крайне важным. Он соединяет г. Червоноград с автомагистралью Киев-Чоп.

Общая стоимость ремонта дороги, по словам Олега Синютки, – 230 млн грн. А исполнителем ремонтных работ является компания «Автомагистраль-Юг».