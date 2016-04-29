Мининфраструктуры хочет создать Госслужбу морского и речного транспорта

Министерство инфраструктуры Украины инициирует создание Государственной службы морского и речного транспорта Украины, которая будет осуществлять государственный надзор и контроль за безопасностью судоходства.

В пресс-службе министерства сообщили, что с этой целью транспортное ведомство разработало проект постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы организации деятельности транспорта», которым предусмотрено создание и функционирование данной Госслужбы морского и речного транспорта.

"Образование морской администрации Украины поддержали общественный совет при Министерстве инфраструктуры Украины, Ассоциация портов Украины «Укрпорт» и другие общественные организации сферы морского и речного транспорта", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

В ноябре 2015 года руководство Укртрансбезопасности сообщало, что запуск пилотного проекта по работе новосозданной службы будет проводиться в Киевской области.

Основными направлениями работы службы будут габаритно-весовой контроль на дорогах, проверка крепления грузов и режима отдыха водителей.

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В Украине в мае 2013 года была создана Администрация морских портов Украины (АМПУ) в соответствии с Законом "О морских портах Украины". АМПУ является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, состоящим из центрального аппарата (Киев), главного представительства (Одесса), 13 филиалов в морских портах Украины, филиалов "Дельта-лоцман", Морской поисково-спасательной службы.