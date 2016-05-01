В Украине железнодорожные грузоперевозки подорожали на 15%

Об этом УНИАН сообщили в "Укрзализныце".

"Благодаря данному своевременному повышению тарифов на грузоперевозки, компания заработает дополнительные 100 млн грн, а если бы повышение тарифов вступило в силу 4-5 мая, то не заработали бы, так как "Укрзализныця" теряет по 25-27 млн грн в день", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что повышение тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 15% с мая не утверждено в связи со сменой членов Кабмина.

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Ранее "Укрзализныця" планировала в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15% и с 1 июля – еще на 15%.

2 марта Кабинет министров Украины одобрил проект финансового плана "Укрзализныци" со среднегодовым повышением тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 10%. Повышение тарифов планировалось на 1 мая.

При этом в финплане не предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5% на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и увеличение доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов.

Чистая прибыль компании в этом году прогнозируется в размере 96,8 млн грн. Кроме того, "Укрзализныця" планирует в 2016 году получить 74,41 млрд грн доходов, а также освоить 11,19 млрд грн капитальных инвестиций.