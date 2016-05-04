Гройсман призвал общественность контролировать выполнение дорожных работ

Об этом он сказал в ходе инспекции Новообуховской трассы в Киевской области.

«Я выступаю за то, чтобы был общественный контроль за выполнением дорожных работ. То качество работ, которое мы встречаем по Украине, меня не устраивает, как и большинство украинцев. Я считаю, что дорожные службы должны работать с новым качеством. На это нужно время, но я уверен, что мы это сделаем», - сказал глава правительства.

Ранее глава правительства отмечал, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

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В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.