Гройсман поддержал идею создания специального дорожного фонда за счет сбора акцизов

Об этом он сказал в ходе инспекции участка Новообуховской автомобильной трассы в Киевской области.

«Есть идея создания дорожного фонда, который будет наполняться за счет акцизов. Думаю, что эта идея имеет право на жизнь», - сказал Гройсман, добавив, что дискуссия о создании такого фонда будет вестись в парламенте.

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Вместе с тем, он напомнил, что сегодня в Украине существуют сразу несколько источников финансирования дорожных работ - акцизы, местные бюджеты, Фонд регионального развития. «Это те ресурсы, которые мы можем объединить и вывести ситуацию из критического состояния», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада отклонила подготовленный правительством законопроект о создании государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог Украины, который должен наполняться за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну. За принятие данного законопроекта проголосовали 182 депутата при необходимом минимуме 226 голосов. При этом до голосования транспортный комитет единогласно поддержал создание дорожного фонда.

По словам экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, если будет создан целевой государственный дорожный фонд, то в 2016 году он сможет аккумулировать до 40 млрд грн, из которых около 26 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения, остальное – на дороги местного значения.