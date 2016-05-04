Гройсман поддержал идею создания специального дорожного фонда за счет сбора акцизов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал положительной и «имеющей право на жизнь» идею создания в Украине специального дорожного фонда, финансирование которого осуществлялось бы за счет акцизов на топливо.
Об этом он сказал в ходе инспекции участка Новообуховской автомобильной трассы в Киевской области.
«Есть идея создания дорожного фонда, который будет наполняться за счет акцизов. Думаю, что эта идея имеет право на жизнь», - сказал Гройсман, добавив, что дискуссия о создании такого фонда будет вестись в парламенте.
Читайте такжеГройсман призвал общественность контролировать выполнение дорожных работ
Вместе с тем, он напомнил, что сегодня в Украине существуют сразу несколько источников финансирования дорожных работ - акцизы, местные бюджеты, Фонд регионального развития. «Это те ресурсы, которые мы можем объединить и вывести ситуацию из критического состояния», - отметил глава правительства.
Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада отклонила подготовленный правительством законопроект о создании государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог Украины, который должен наполняться за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну. За принятие данного законопроекта проголосовали 182 депутата при необходимом минимуме 226 голосов. При этом до голосования транспортный комитет единогласно поддержал создание дорожного фонда.
По словам экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, если будет создан целевой государственный дорожный фонд, то в 2016 году он сможет аккумулировать до 40 млрд грн, из которых около 26 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения, остальное – на дороги местного значения.