Новый глава УЗ приступит к исполнению обязанностей после 15 мая

«Мы пошли ему навстречу, он попросил время до 15 мая, возможно, приедет и пораньше», - сказал министр.

Он отметил, что как только Бальчун приступит к работе, ему потребуется один-два месяца, чтобы войти в курс дел и сформировать команду.

Читайте также"Укрзализныця" намерена сменить руководство четырех ж/д заводов из-за финансовых нарушений

«У нас не будет моей команды или его команды. У нас будет или общий успех, или поражение каждого. Мы обсудим приоритеты, задачи - шаг за шагом. Как только согласуем это, ему (Бальчуну - УНИАН) нужен будет месяц-два, чтобы войти в курс дел, и команду будем формировать вместе. Как говорил Григорий Сковорода, не учи яблоню родить яблоки, лучше отгони от нее свиней. Так вот, моя функция вторая, а его первая - родить яблоки». - резюмировал Омелян.

Как сообщал УНИАН, Кабмин назначил Бальчуна на должность главы госкомпании «Укрзализныця» - оператора железных дорог Украины в начале апреля после проведения кадрового конкурса.