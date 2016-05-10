Украинский транспортный самолет-рекордсмен Ан-225 "Мрия" полетел в первый коммерческий рейс в Австралию (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, самолет улетел из аэропорта "Киев-Антонов" в Гостомеле (Киевская область) в столицу Чехии Прагу, откуда он отправится в свой первый коммерческий рейс в австралийский город Перт.

По сообщению Громадське.ТБ, самолет уже приземлился в Праге, где в него загрузят генератор с сопровождающим оборудованием общей массой 130 тонн. Из Чехии самолет отправится в Австралию, на пути он выполнит три технических посадки в Туркменистане, Индии и Малайзии.

Отметим, Ан-225 "Мрия" является крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом. В ноябре 2004 года Международная федерация аэронавтики внесла самолет в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

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Свой первый полет Ан-225 совершил в 1988 году, а с 1989 года он находится в эксплуатации. За это время он совершил немало коммерческих полетов, участвовал в доставке гуманитарных грузов, а также использовался в голливудском фильме-катастрофе "2012", хотя и под другим названием.

Как сообщал УНИАН, в апреле единственный в Украине производитель самолетов, государственное предприятие "Антонов" подписал контракт с американской компанией Honeywell International Inc. на поставку бортовой электроники для первого экземпляра самолета Ан-132D за 17,7 млн долл.