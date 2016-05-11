СМИ сообщили, что у Ахметова создают нового мобильного оператора

После продажи "Астелита" компании Turkcell, а Тримоб - МТС, группа Ахметова создает новый мобильный актив, сообщает ЛігаБізнесІнформ.

"Продав в прошлом году долю в компании Астелит (сейчас lifecell) турецкому холдингу Turkcell и почти продал 3G-оператора Тримоб украинском МТС Украина (Vodafone), менеджеры Ахметова взялись за создание нового игрока", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что ММДС Украина играет в этих планах далеко не последнюю роль.

Высокопоставленный телеком-менеджер рассказал на правах анонимности, что СКМ не хочет полностью расставаться с беспроводной и мобильной связью.

Базой для нового проекта должен стать собственный оператор фиксированной телефонии и интернета Vega.

"СКМ в конце прошлого года укомплектовал компанию экс-сотрудниками из Астелита. Они не просто так перешли в ведущий бизнес", - подчеркнул он.

Действительно, структура топ-менеджмента компании - почти старый life :).

Кроме старой команды life:), у Vega есть всеукраинская транспортная сеть передачи данных. Но чтобы серьезно заняться беспроводной связью, нужна лицензия, базовые станции и другое оборудование сети. Этого в Vega нет. Зато благодаря судам и решением регулятора перспективную лицензию сохранила за собой ММДС.

Все указывает на то, что СКМ решила объединить два своих телеком-актива.

Совсем недавно, в конце апреля, генеральным директором ММДС Украина стал Андрей Молибог.

На сайте Vega он до сих пор числится финансовым директором. Так же, как и все прочие управленцы компании, Молибога - экс-менеджер life :). В мобильном операторе он отвечал за отчетность.

Как сообщили в пресс-службе Vega, с апреля компания получила операционный контроль над ММДС Украина.

"Сегодня руководство Vega проводит глубокий анализ актива", - сообщает она. Коллектив компании обещают сохранить.

Vega - уменьшенная версия "Укртелекома", которым владеет СКМ. Не исключено, что по такому же принципу группа компаний Ахметова будет действовать и в этот раз. Сначала проверит мобильный сервис на Vega, затем перенесет опыт и на "Укртелеком".

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Генеральный директор SV Consulting Олег Стефанюк оценивает инвестиции в запуск новой беспроводной сети в крупных городах (Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса) примерно в 100 миллионов долларов.

"Вряд ли они будут оправданы в условиях такого низкого потребительского спроса", - считает Стефанюк.

Он сомневается, что СКМ сейчас будет вкладывать такие деньги в этот бизнес, хотя тандем Vega + ММДС и выглядит вполне логичным.