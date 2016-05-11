По Днепру снова будут ходить теплоходы

В этом году навигация начата без опозданий и срывов, сообщает "Днепр вечерний". Навигацию начали по плану, - сообщил начальник службы пассажирских перевозок Днепропетровского речпорта Юрий Ченкалов. – Теперь каждые выходные будем выполнять по два рейса.

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По субботам теплоход идет из речпорта на Орель, отправляется в 7.30 утра и прибывает на остановку "Поляна" в 9.40. Обратный рейс выходит в 17.30, прибывает в речпорт в 19.30. Билет стоит 52 грн.

По воскресеньям теплоход идет вниз по Днепру, до Тягинки. Отправляется в 6.50, прибывает в 10.30. Обратный рейс – отправление в 17.00, прибытие в речпорт в 20.30, билет стоит 70 грн.

Администрация речпорта подчеркивает: все льготы на теплоходах – действуют. На перевозку пенсионеров, детей и прочих льготников городской бюджет выделил средства. Их хватит до продолжения навигации до конца лета.