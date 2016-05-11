Гройсман местным властям: отремонтируйте дороги, но экономно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные органы власти уделить необходимое внимание ремонту дорог - от дорог национального уровня до региональных - и рационально использоваться средства.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания с главами облгосадминистраций и облсоветов.

"Украинские дороги находятся в тяжелом состоянии. Правительство приняло решение начать масштабный ремонт дорог, чтобы начать восстановление дорожного хозяйства. Для этого нужно много ресурсов, но первые шаги мы сделаем,- сказал Гройсман. - Я хотел бы, чтобы вы (главы местных советов и администраций - УНИАН) выехали на те дороги, которые будут ремонтироваться. Средства нужно использовать рационально. Это наши общие дороги, мы ими пользуемся. И потому даже ямочному ремонту нужно уделять внимание".

Ранее глава правительства отмечал, что в Украине необходимо разработать стратегию развития дорог и дорожного хозяйства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения. В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 километров дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.