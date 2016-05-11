В Германии через два года все федеральные трассы станут платными для грузовиков

С первого июля 2018 года в Германии введут плату за проезд грузовых автомобилей по дорогам федерального значения.

Решение, принятое федеральным правительством в среду, 11 мая, должно пополнить государственный бюджет на два миллиарда евро и помочь лучше организовать транспортные потоки, сообщает «Немецкая волна».

Решение правительства предусматривает, что протяженность платных дорог возрастет на 40 тысяч километров. "С распространением платы за грузовые перевозки на все федеральные трассы мы воплощаем в жизнь системные изменения от налогообложения до оплаты пользователями дорог нашей инфраструктуры", - заявил министр транспорта Германии Александер Добриндт.

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Сейчас действует плата для грузовых автомобилей весом от 7,5 тонн на около 13 тысячах километров автобанов и 2300 километрах трасс федерального значения. Обязательная плата для грузовиков весом от 7,5 до 12 тонн действует с октября 2015 года.

Также рассматривается возможность введения платы за пользование дорогами для грузовиков весом от 3,5 тонн и автобусов дальнего следования - решение должны принять не позднее конца 2017 года.