Нацкомиссия обяжет беспроводных провайдеров расширить покрытие в регионах

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), намерена обязать украинских телекоммуникационных операторов расширить свое покрытие путем установления большего количества передатчиков в регионах.

Соответствующий проект решения регулятор опубликовал на своем официальном сайте для публичного обсуждения, которое продлится до 23 мая.

Согласно сообщению, НКРСИ предлагает считать лицензию оператора полностью освоенной, если на один ее передатчик будет приходиться не менее 500 тыс. населения, а услуги связи будут соответствовать установленным стандартам качества. В то время как согласно действующим условиям лицензия оператора считается освоенной, если в регионе работает как минимум одна базовая станция, при этом уровень ее покрытия не учитывается.

Регулятор уточнил, что соответствующее решение вызвано низким уровнем разветвленности беспроводных сетей у ряда украинских операторов. В частности, речь идет о лицензиях в диапазонах 834-843 / 869-888 МГц, 1427-1451,5 / 1477-1497,5 МГц, 1900-1920 / 1980-2000 МГц, 2300-2400 МГц и 2500-2700 МГц.

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Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.