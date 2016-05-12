Кабмин выделил 134 миллиона гривень на реконструкцию дороги Одесса - Рени

03:24, 12 мая 2016
Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины выделил 134 млн грн на строительство и реконструкцию дороги Одесса - Рени, входящую в панъевропейский транспортный коридор.

REUTERS

Об этом сообщил в ходе селекторного совещания премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Правительство приняло решение (о выделении средств - УНИАН), можете уже рассчитывать на этот ресурс», - сказал Гройсман, обращаясь к руководству области.

Он уточнил, что средства выделены в рамках финансирования инвестиционных проектов за счет бюджета Фонда регионального развития.

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Ранее в правительстве отмечали, что реконструкция трассы Одесса - Рени позволит увеличить пропускную способность транспортного трафика в 2,5 раза и изменит логистику региона.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения. В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 километров дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

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