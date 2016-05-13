Порошенко дал добро на продажу б/у автомобилей через официальных дилеров

Президент Украины Петр Порошенко 12 мая подписал законопроект о легализации продаж бывших в употреблении автомобилей через официальных автодилеров (№3046-д), который был принят Верховной Радой 12 апреля.

Об говорится на сайте Верховной Рады.

Для вступления в силу закон должен быть опубликован в правительственных СМИ.

Как отмечали авторы законопроекта, данное решение позволит вывести авторынок из тени, обеспечить прозрачные и конкурентные условия для работы официальных дилеров в сфере перепродажи б/у авто и обеспечить стабильные дополнительные поступления в государственный бюджет.

Данным документом предусматривается справедливое применение налога на добавленную стоимость к операциям на рынке бывших в употреблении товаров, в том числе б/у транспортных средств, которое заключается в налогообложении маржинального дохода, то есть разницы между ценой продажи и документально подтвержденной ценой приобретения подержанного товара.

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Как сообщал УНИАН, за принятие данной инициативы 12 апреля проголосовало 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.