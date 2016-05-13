Крупнейший лоукостер Европы может зайти в Украину: ведет переговоры о полетах во Львов

Крупнейший в Европе лоукост-авиаперевозчик Ryanair присматривается к украинскому рынку авиаперевозок, в частности ведет переговоры со Львовом.

Об этом сообщил в интервью изданию "Forbes.Украина" коммерческий директор авиакомпании Дэвид О'Брайен.

"Мы ведем диалог с людьми из Львова, но не думаю, что мы будем обсуждать полеты в Одессу. Украина сейчас может рассматриваться только как дополнение к нашим основным рынкам... Говоря упрощенно, наша модель бизнеса заключается в том, чтобы каждый дополнительный рейс увеличивал нашу себестоимость, рассчитанную на одного пассажира, потому мы ожидаем возврата этой инвестиции. Сейчас в Украине, конечно, есть спрос на полеты во многие страны. Но больше всего это полеты на Восток, а также Север, куда Ryanair не имеет права летать юридически, и даже физически не имеет возможности выполнять эти полеты", - отметил коммерческий директор Ryanair.

По его словам, основными рынками для компании являются Италия, Испания, Великобритания, Ирландия, Германия, где множество популярных направлений значительно ближе, чем Украина.

"Важно, чтобы открытое небо на самом деле существовало не только во Львове и Одессе, но и в Киеве. А не только в двух противоположных концах страны. Целью открытого неба должен быть рост числа пассажиров в аэропортах", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает программу стимулирования выхода на украинский рынок авиаперевозок бюджетных авиакомпаний, которая предусматривает доплаты перевозчикам или предоставление других преференций.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что ожидает подписания соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом в июле 2016 года.

Руководство Мининфраструктуры неоднократно заявляло о планах подписать данное соглашение до конца 2015 года. По информации Мининфраструктуры, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

2 апреля 2015 Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов". С 30 июня принципы «открытого неба» внедрили в аэропорту «Одесса».