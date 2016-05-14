Гройсман прогнозирует улучшение состояния дорог через 2-3 года

Об этом он заявил в ходе участия в мероприятиях по случаю празднования Дня Европы сегодня в Виннице, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"Кабинет министров работает над тем, чтобы создать отдельный Дорожный фонд в составе государственного бюджета Украины, куда будут аккумулироваться ресурсы", - заявил Гройсман, отметив, что соответствующее решение может быть принято совместно с парламентом в сентябре.

Кроме того, правительство передаст государственные дороги местного значения в управление областных государственных администраций.

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"Мы проведем децентрализацию управления дорог Украины. Мы все из Киева передадим, государственные дороги местного значения на места, на обладминистрации, которые будут управлять этим процессом. Дальше мы туда передадим средства и ресурсы. Вы увидите, что за 2-3 года ситуация с дорожным хозяйством будет совсем другая и качественно лучше", - отметил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что сегодня в местных бюджетах есть ресурсы для софинансирования ремонта дорог благодаря увеличению поступлений в результате начатой финансовой децентрализации. Консолидация ресурсов даст возможность проводить больший объем работ.

Гройсман отметил, что восстановление дорожного хозяйства страны является одним из приоритетов деятельности правительства. По его словам, несколько недель назад Кабмин разблокировал финансирование всех автодорожных работ.

"Сейчас мы начинаем возрождать дорожное хозяйство Украины. За один день, неделю, год сделать это будет очень трудно. Но хочу подчеркнуть, что за несколько лет мы сможем привести в нормальное состояние украинские дороги", - сказал он.

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Вместе с тем, по словам премьера, в Украине необходимо начинать масштабное строительство дорог.

"Масштабное строительство дорог даст нам возможность улучшить состояние дорог, сделать его качественным. Нам нужно будет построить транспортные коридоры как наш транзитный потенциал. И вокруг него будет создано много различных инфраструктур и рабочих мест", - заявил Гройсман.

Премьер-министр также призвал журналистов и представителей общественности помогать следить за качеством ремонта дорог.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада отклонила подготовленный правительством законопроект о создании государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог, который должен наполняться за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну.

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5 мая Министерство инфраструктуры призвало Верховную Раду принять закон о создании в Украине дорожного фонда в новой редакции.

По расчетам Мининфраструктуры, если фонд будет создан уже в этом году, он сможет аккумулировать до 40 млрд грн, из которых около 26 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения, остальные – на дороги местного значения.